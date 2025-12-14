Переход 27-летнего вингера сборной Украины и житомирского Полесья Алексей Гуцуляка в один из турецких клубов может не состояться.

Как сообщает Sport.ua, основной преградой стали финансовые запросы футболиста. Гуцуляк рассчитывает на зарплату в диапазоне 1–2 миллиона долларов в год, однако ни один из турецких клубов, проявляющих к нему интерес, не готов пойти на такие условия.

По данным источника, максимум, который готовы предложить Алексею, составляет около 700 тысяч долларов в год. Ранее появлялась информация об интересе со стороны Истамбула Башакшехир, но этот клуб не является единственным претендентом на игрока.

Переговорный процесс о возможном переезде Гуцуляка в Турцию ведут его брат, а также Олег Авдыш, который ранее занимал должность заместителя генерального директора Карпат по внешним коммуникациям.