Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возглавить мадридский Реал после окончания сезона 2025/26, если нынешний наставник Альваро Арбелоа не оправдает ожиданий.

По данным инсайдера Маттео Морето, президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает экс-тренера Ливерпуля как идеальную кандидатуру для клуба, но прежде всего хочет оценить эффективность работы Арбелоа.

«Мне сказали, что Реал не намерен делать никаких трансферов во время зимнего трансферного окна. Перес хочет оценить игру Арбелоа, а Мадрид работает над подписанием как минимум одного центрального защитника и одного полузащитника, но эти переходы произойдут летом.

Менеджер, который очень нравится Флорентино из-за его характера и лидерских качеств – это Юрген Клопп. Однако прежде чем сделать такую сенсацию, королевский клуб будет ждать и смотреть, как выступит Арбелоа», – сообщил Моррето.