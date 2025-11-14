Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после разгромного поражения в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) рассказал об изоляции нападающего Романа Яремчука во время игры, а также об установке на встречу. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Почему возникали разрывы между атакой и обороной? Когда ты долго обороняешься, у тебя просто нет сил для контратак. Мы говорили об этом игрокам перед матчем и в перерыве: против Франции важно не садиться слишком низко. Но соперник заставил нас защищаться глубоко, и нам редко удавалось выходить в контратаки.

Что касается установки на игру, первым таймом я доволен. Мы не планировали садиться настолько низко в собственную штрафную площадку — это соперник заставил нас так глубоко обороняться. Французы часто меняли направление атак, и после первого тайма мы действительно выглядели уставшими. Когда ты выходишь на игру и понимаешь, что она не так много решает... В определенной мере игроки тоже это чувствовали: главное — устоять.