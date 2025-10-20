Сергей Стаднюк

В 12-м туре украинской Первой лиги Левый Берег на выезде одолел ЮКСА.

Это был, пожалуй, самый сложный матч для Александра Рябоконя после того, как специалист возглавил киевлян. Соперник по областному дерби до последнего не хотел сдаваться.

Однако Банада на последней минуте основного времени все же принес гостям третью победу подряд. Левый Берег поднялся в зону стыковых игр за повышение в классе, а ситуация в таблице теперь такая:

В 14-м туре группы Б украинской Второй лиги Черноморец-2 на родном поле сыграл в сухую ничью с Горняк-Спортом.

Матч выдался напряженным и богатым на карточки: одесситы получили семь желтых карточек, а на 88-й минуте Сухомлин увидел перед собой вторую, оставив команду вдесятером. В составе гостей двое игроков записали в свой пассив «горчичники».

Это самое главное, чем запомнился поединок. А ситуация в группе Б теперь выглядит так:

Первая лига, 12-й тур

ЮКСА – Левый Берег 0:1

Гол: Банада, 90

Вторая лига, группа Б, 14-й тур

Черноморец-2 – Горняк-Спорт 0:0

Удаление: Сухомлин, 88 (вторая желтая)