Пихальонок: «Кто бы что ни говорил, что у шведов форма не та – это очень сильная сборная»
Полузащитник сборной Украины – о матче плей-офф отбора на ЧМ-2026
около 3 часов назад
Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации на ЧМ-2026 против команды Швеции на канале GG.Спорт.
В заявке Швеции сейчас нет Исака и Кулушевски. Как отреагировали на их отсутствие ведущие игроки?
«Довольно спокойно. Их заменят также хорошие исполнители. И у нас потери есть».
Ты уже сказал, что следишь за Дьокерешем. Как против него надо играть, чтобы не дать отличиться?
«Это очень сложный вопрос. Думаю, будем разбирать это на теоретических занятиях. И я думаю, это вопрос больше к нашим центральным защитникам».
Кого ещё можешь выделить в сборной Швеции?
«Если честно, очень много игроков. Я бы выделил всю команду. Кто бы что ни говорил, что у них форма не та. Это очень сильная сборная, почти каждый игрок играет в Европе в хорошем клубе».
26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции в рамках плей-офф квалификации ЧМ-2026. Победитель встретится с сильнейшим из пары Польша – Албания.
