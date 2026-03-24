Владимир Кириченко

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации на ЧМ-2026 против команды Швеции на канале GG.Спорт.

В заявке Швеции сейчас нет Исака и Кулушевски. Как отреагировали на их отсутствие ведущие игроки?

«Довольно спокойно. Их заменят также хорошие исполнители. И у нас потери есть».

Ты уже сказал, что следишь за Дьокерешем. Как против него надо играть, чтобы не дать отличиться?

«Это очень сложный вопрос. Думаю, будем разбирать это на теоретических занятиях. И я думаю, это вопрос больше к нашим центральным защитникам».

Кого ещё можешь выделить в сборной Швеции?

«Если честно, очень много игроков. Я бы выделил всю команду. Кто бы что ни говорил, что у них форма не та. Это очень сильная сборная, почти каждый игрок играет в Европе в хорошем клубе».

26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции в рамках плей-офф квалификации ЧМ-2026. Победитель встретится с сильнейшим из пары Польша – Албания.

Ранее Руслан Малиновский оценил шансы сборной Украины против Швеции.