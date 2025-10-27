Пихалёнок эмоционально отреагировал на разгромную победу Динамо над Кривбассом
Футболист доволен выступлением команды
14 минут назад
В рамках десятого тура чемпионата Украины Динамо на своем поле разгромило Кривбасс со счетом 4:0.
После встречи центральный полузащитник киевлян Александр Пихальонок поделился впечатлениями о том, как команда Александра Шовковского смогла показать качественную игру и превратить ее в уверенную победу.
Кроме того, Пихальонок рассказал о своих ощущениях от совместной игры с Андреем Ярмоленко, который в этом матче действовал на позиции центрального форварда.
«Сегодня мы вышли очень заряженными. Нам была очень нужна победа. Надеюсь, что мы и дальше будем так играть. Сегодня мы сражались друг за друга, за каждый мяч, поэтому результат закономерен. Где все это было раньше? К сожалению, бывают такие периоды, когда не получается. Надеюсь, что мы встали на нужные ступени.
Если честно, было очень интересно играть с ним на этой позиции. Это высококвалифицированный игрок, мы знаем, как он играет на этой позиции, как подстраивается под мячи и открывается за спину. С ним легко играть. На тренировках Андрей Николаевич играл на позиции центрфорварда», — сказал Пихальонок для ПРОФУТБОЛ Digital.