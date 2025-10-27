В рамках десятого тура чемпионата Украины Динамо на своем поле разгромило Кривбасс со счетом 4:0.

После встречи центральный полузащитник киевлян Александр Пихальонок поделился впечатлениями о том, как команда Александра Шовковского смогла показать качественную игру и превратить ее в уверенную победу.

Кроме того, Пихальонок рассказал о своих ощущениях от совместной игры с Андреем Ярмоленко, который в этом матче действовал на позиции центрального форварда.