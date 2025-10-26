Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен подвел итоги матча десятого тура украинской Премьер-лиги против Динамо (0:4). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

На протяжении этой недели мы готовились к игре против одной из лучших команд Украины. Как уже говорили ребятам во время перерыва, в первом тайме мы проявили слишком много уважения к сопернику. Из-за этого нам не хватило той агрессии и качества игры, которые наши футболисты обычно демонстрируют.

Во втором тайме просили команду добавить больше агрессии и энергии. Хотя моментов создали не так много, как могли бы, всё же пытались изменить ход игры. Мы сделали замены, выпустили молодых футболистов, которые уже имели опыт матчей против «Динамо». Надеялись, что они смогут показать характер. К сожалению, в конце встречи мы пропустили четвертый гол.

Подводя итоги этого сыгранного турнира, мы провели девять хороших матчей, находились в верхней части турнирной таблицы, и эта игра стала для нас важным уроком. Нужно еще лучше готовиться к сильным соперникам. Мы сделали выводы, возвращаемся домой и продолжим работать, чтобы совершенствовать команду.

Что касается условий, мне кажется, что в последнее время в Киеве даже опаснее, чем в Кривом Роге. Несмотря на это, наша команда имеет возможность качественно готовиться к матчам. Конечно, есть определенные трудности, но мы стараемся приспосабливаться. Работаем хорошо, учитывая все переезды. Иностранные игроки также остаются позитивными и ответственно относятся к обстоятельствам.

Первый гол соперника? Это произошло после стандарта. В таких моментах мы всегда ожидаем, что игроки будут опекать своих соперников. Но в один момент мы потеряли игрока, который и забил – Попова. Такого не должно случаться, особенно когда игра построена на персональном отборе и агрессии. Жаль, что пропустили именно со стандарта.

Мы знали, что нас будут прессинговать. Во время тренировок мы отрабатывали разные ситуации, как под прессингом, так и без него. Так что игроки знали, чего ожидать. Они должны читать игру и реагировать на нее. Но, на мой взгляд, мы реагировали слишком медленно, не в том темпе, в котором обычно играем.

В перерыве мы говорили меньше о тактике, а больше о том, что нужно проявить характер, показать свои качества, не бояться и вернуть ту агрессию, которую мы имели в предыдущих матчах. Это была главная цель – восстановить агрессивность. Замены сделали уже в конце второго тайма, хотели дать шанс свежим, молодым игрокам, которые могли бы внести что-то особенное этим вечером.

Да, это не сработало, но они получили свой опыт, что также важно для нас, потому что мы продолжаем строить молодую команду. Что касается Джоэля, пришло время дать ему несколько минут после месяца тренировок с нами. Так что сегодня он начал привыкать к украинскому чемпионату.

Не думаю, что игроки будут иметь из-за этого трудности. Они уже показали хороший футбол в предыдущих матчах. Мы вернемся домой, пересмотрим игру, каждый должен оценить свои действия, понять, что мог сделать лучше или что забыл сделать. И после этого будем готовиться к следующему матчу.