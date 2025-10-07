Михаил Цирук

Уже в ближайшую пятницу сборная Украины проведет третий матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии, и для того, чтобы и дальше сохранять шансы на попадание на мундиаль, этот поединок очень важно выиграть. После неудачного старта турнира в сентябре команда оказалась в сложной ситуации.

Одно очко, добытое в матчах против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1) - точно не то, на что рассчитывала команда и болельщики, и теперь это положение нужно исправлять. Но история сборной Украины уже знает случаи, когда после провального старта отборов команда находила силы собраться, все перевернуть и выполнить поставленную задачу — хотя бы выход из группы. Хочется верить, что и в этот раз произойдет что-то подобное. А пока — вспомним те эпизоды, когда плохое начало не стало помехой достойному турниру.

ЧМ-2014: от кишиневского позора до победы над Францией

Группу Украины в отборе на ЧМ-2014 трудно было назвать легкой. Помимо нас, за два проходных места боролись Англия — без необходимости в дополнительном представлении — и Польша с дортмундским трио Левандовский–Блащиковский–Пищек, которое того сезона помогло "шмелям" дойти до финала Лиги чемпионов. Соперниками также были Черногория, Молдова и Сан-Марино.

Начало выглядело обнадеживающе. В первом туре на "Уэмбли" Украина взяла очко в матче с Англией, причем была намного ближе к победе. После легендарного гола Коноплянки наша команда удерживала преимущество до 87-й минуты, но пропустила с пенальти от Лэмпарда — 1:1.

Но развить успех не удалось. Перед следующей игрой главный тренер Олег Блохин имел серьезные проблемы со здоровьем, поэтому команду временно возглавил Андрей Баль. Соперник — сборная Молдовы, которую, казалось бы, можно было побеждать и без тренера. Но вместо ожидаемой победы — 0:0 в Кишиневе, что стало настоящим фиаско. Именно этих двух очков потом и не хватит, чтобы обойти Англию. Исправить ситуацию дома против Черногории не удалось — поражение 0:1. Один пункт в двух матчах, где нужно было набирать шесть – и Баля увольняют.

Далее рулевое сборной перешло к Михаилу Фоменко. Задача — почти нереальная: вытащить команду в плей-офф после двух очков в трех турах. Но уже первый матч на выезде против Польши показал, что это возможно. Ярмоленко и Гусев забили уже к седьмой минуте, а Зозуля поставил точку — 3:1.

После этого Украина обыграла Молдову (2:1), разгромила Черногорию (4:0), Сан-Марино (9:0), сыграла вничью с Англией (0:0), победила Польшу (1:0) и снова разгромила Сан-Марино (8:0). Но даже этого не хватило для первого места — Англия опередила нас наодин балл, и мы отправились в плей-офф.

Там нас ждала Франция — казалось, шансов нет. Но в Киеве Украина удивила всех, одержав победу 2:0 (Зозуля, Коноплянка). В Париже же французы отыгрались (3:0) — дубль Сако и гол Бензема оставили нашу сборную без желанного чемпионата мира.

ЧМ-2022: дотянуть до плей-офф с двумя победами

На квалификации ЧМ-2022 группа выглядела проще. Франция — явный фаворит, а главным претендентом на второе место считалась именно Украина. Другие соперники — Босния, Финляндия и Казахстан.

И снова старт выдался неплохим — 1:1 с Францией в Париже благодаря голу Сидорчука. Но далее начались потери. Против Финляндии (1:1) — пропущенный гол с пенальти на последних минутах. Против Казахстана — снова 1:1, хотя после гола Яремчука всё было под контролем.

Три очка после трех туров стали основанием для отставки Андрея Шевченко. Команду возглавил Александр Петраков, но сначала ничего не изменилось: еще одна ничья с Казахстаном (2:2).

Но уже осенью сборная начала оживать. В Киеве Украина снова не проиграла Франции (1:1), а гол Шапаренко точно вошел в перечень лучших в истории нашей главной команды. Затем наконец пришла победа — 2:1 над Финляндией благодаря голам Ярмоленко и Яремчука.

Судьба нашей команды решалась в матчах с Боснией. Во Львове всё закончилось ничьей 1:1, а в Зенице украинцы победили 2:0, а мячами отметились Зинченко и Довбик. Эта победа, вместе с выигрышем Франции у Финляндии, обеспечила Украине плей-офф с только двумя победами в группе.

Там мы прошли Шотландию (3:1), но в решающем матче против Уэльса автогол Ярмоленко и феноменальная игра вратаря Хеннесси перечеркнули мечту о Катаре. Украина снова не дошла до финальной стадии, но сражалась до конца, несмотря на все трудности на старте.

Лига наций 2024/25: почти выстрадали повышение

Совсем плохо для сборной Украины начался и последний розыгрыш Лиги наций. После неудачного старта турнира и двух поражений в сентябре команда оказалась в сложной ситуации.

Четыре очка, добытые в октябрьских матчах против Грузии (1:0) и Чехии (1:1), вернули подопечных Сергея Реброва в борьбу, однако претендовать на первое место, на которое мы все надеялись перед началом Лиги наций, было уже почти невозможно. Тем не менее даже в такой ситуации сине-желтые выжали максимум.

Ничья с Грузией (1:1) и победа над Албанией в ноябре (2:1) позволили команде Сергея Реброва занять второе место и даже побороться за выход в Лигу А. До успеха было очень близко: в первом матче наша команда одержала победу 3:1 с голамиГуцуляка, Ваната и Забарного, однако во втором все же уступила 0:3 и так и не повысилась в классе.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ