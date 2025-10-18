Сергей Стаднюк

Завершились матчи субботы, 18 октября, в рамках восьмого тура французской Лиги 1.

Ницца дома обыграла Лион. Хозяева начали мощно: Бар открыл счет уже на 5-й минуте, но Шульц довольно быстро сравнял. Здесь же Дьоп снова вернул своей команде преимущество. После перерыва «ткачи» имели шанс отыграться – на 53-й минуте Мейтленд-Найлз не реализовал пенальти. Вместо этого Будуи почти сразу довел счет до 3:1. Шульц лишь на последних минутах оформил дубль, несколько подсластив пилюлю.

Монако в гостях сыграл вничью с Анже. После равной борьбы Монако вышел вперед на 72-й минуте благодаря точному удару Балогуна. Казалось, что все идет к победе монегасков, но хозяева вырвали ничью под занавес игры. Шериф сравнял счет, установив окончательный результат.

Марсель в родных стенах разгромил Гавр. Гости шокировали Велодром голом Кехты в первом тайме, однако уже через десять минут Готье Льорис получил удаление и пенальти в свои ворота. Гринвуд реализовал приговор. А во втором тайме англичанин устроил голепад, оформив покер. С 88-й минуты началось настоящее безумие, хоть оно и не повлияло на итоговый результат. Важ и Мурильо в составе хозяев, а также Абдулае Туре за гостей, добавили еще три в копилку голов этого поединка.

Марсель набрал 18 очков и единолично возглавил турнирную таблицу. ПСЖ Ильи Забараного отстал на один балл. Лион (15) – четвертый, Монако (14) – пятый.

Лига 1, восьмой тур

Ницца – Лион 3:2

Голы: Бар, 5, Дьоп, 35, Будуи, 55 – Шульц, 29, 90+5

Анже – Монако 1:1

Голы: Шериф, 85 – Балогун, 72

Марсель – Гавр 6:2

Голы: Гринвуд, 35 (пен.), 67, 72, 76, Важ, 88, Мурильо, 90+4 – Кехта, 24, Абдулае Туре, 90+2

Удаление: Готье Льорис, 34