Житомирское Полесье намерено усилить состав в зимнее трансферное окно, чтобы бороться за высокие места в турнирной таблице чемпионата Украины.

Как сообщает Футбол 24, клуб проявляет интерес к форварду турецкого Трабзонспора Данило Сикану, который до января 2025 года защищал цвета донецкого Шахтера.

Полесье рассматривает аренду 24-летнего нападающего с правом последующего выкупа, но трансфер может усложниться из-за высокой зарплаты игрока и его желания продолжить карьеру в Европе.

В этом сезоне Сикан провел 10 матчей за Трабзонспор, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Сикан покинет Трабзонспор и станет игроком бельгийского клуба.