Сергей Стаднюк

Киевское Динамо номинально дома примет Кристал Пэлас в матче первого тура общего этапа Лиги конференций. Определены составы команд на игру.

Главный тренер киевлян Александр Шовковский удивил стартовой одиннадцаткой. В ней присутствуют сразу 5 номинальных защитников. При этом, отсутствует ярко выраженный игрок левого крыла атаки.

🔷 Динамо: Нещерет, Тимчик, Биловар, Тиаре, Михавко, Дубинчак, Бражко, Яцик, Шапаренко, Ярмоленко, Герреро.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Пихалёнок, Волошин, Буртник, Рубчинский, Огундана, Караваев, Буяльский, Захарченко, Блещун.

🦅 Кристал Пэлас: Д. Гендерсон, Геи, Лакруа, К. Ричардс, Соса, Хьюз, Вортон, Муньос, Пино, Матета, Камада.

Запасные: Мэтьюз, Бенитес, Митчелл, И. Сарр, Лерма, Нкетиа, Уче, Клайн, Эссе, Канво, Девенни, Карденас.

Матч первого тура общего этапа Лиги конференций Динамо – Кристал Пэлас состоится уже сегодня, 2 октября, на Арене Люблин в одноименном польском городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Динамо Киев – Кристал Пэлас на Xsport.ua.

Ранее главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский рассказал о кадровых проблемах в команде перед матчем с третьей командой АПЛ.