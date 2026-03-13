Ярмоленко: «Мы были готовы к жесткой борьбе со стороны Оболони»
Лидер команды рассказал, как команде удалось переломить ход поединка
около 1 часа назад
Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Оболонью (2:1) в рамках 20-го тура УПЛ. Слова приводит УПЛ ТВ.
Конечно, были готовы к жесткой борьбе. Мы их разбирали, знали, как они играют. Хорошая команда, играет компактно, хорошо защищаются. Поэтому, конечно, тяжело ломать такую оборону. Тем более, что счет был 0:0, пропустили одну атаку – и уже счет 0:1 не в нашу пользу. Задача немного усложнялась, но была хорошая реакция с нашей стороны. Продолжали давление на ворота. Хорошо, что к перерыву забили эти два мяча, и во втором тайме уже больше играли по счету.
Победа позволила Динамо обойти Полесье и закрепиться на третьем месте турнирной таблицы УПЛ.
