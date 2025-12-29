Полузащитник Барселоны Гави рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

По словам испанского футболиста, реабилитация проходит согласно плану, и он рассчитывает вернуться на поле в ближайшие месяцы, сообщает Mundo Deportivo.

«Я придерживаюсь установленных сроков и, пока что, всё идёт очень хорошо. Теоретически, через пять месяцев я уже смогу играть.

Прежде всего, мне нужно быть терпеливым. Больше всего больно смотреть на своих товарищей по команде и не иметь возможности играть. Но сейчас я хочу только одного — полностью выздороветь. В то же время команда проводит отличный сезон».