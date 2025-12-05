Португальский хавбек ПСЖ Жоау Невеш попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Fichajes.

По данным источника, испанский клуб готов сделать предложение в размере 150 миллионов евро. Парижский клуб пока не намерен расставаться с игроком, но высокая сумма трансфера открывает возможность для переговоров.

В текущем сезоне Жоау Невеш провел 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вратарь Андрей Лунин может покинуть мадридский Реал.