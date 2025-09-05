Полузащитник Шахтера: «Агент сказал, что есть предложение от Жироны»
Олег Очеретько летом мог покинуть «горняков»
около 2 часов назад
Украинский хавбек донецкого Шахтера Олег Очеретько рассказал, что прошлым летом им интересовалась испанская Жирона. По его словам, представители клуба контактировали исключительно с его агентами. Цитирует игрока Трибуна.
«Знал, мой агент сказал, что есть такое предложение – потом уже без меня шли разговоры. Я даже не разговоривал так очень сильно об этом. Мне агент сказал, я ответил, что хорошо – и все.
Там не было такого, чтобы я подходил к руководству и хотел уйти из клуба. Мне агент рассказал о предложении, дальше все решалось без меня», – лаконично заявил Очеретько.
Кроме того, в это трансферное окно состав Жироны пополнил нападающий сборной Украины Владислав Ванат, который ранее выступал за киевское Динамо. Кроме него, за испанский коллектив играют украинский вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков.