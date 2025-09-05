Украинский хавбек донецкого Шахтера Олег Очеретько рассказал, что прошлым летом им интересовалась испанская Жирона. По его словам, представители клуба контактировали исключительно с его агентами. Цитирует игрока Трибуна.

«Знал, мой агент сказал, что есть такое предложение – потом уже без меня шли разговоры. Я даже не разговоривал так очень сильно об этом. Мне агент сказал, я ответил, что хорошо – и все.

Там не было такого, чтобы я подходил к руководству и хотел уйти из клуба. Мне агент рассказал о предложении, дальше все решалось без меня», – лаконично заявил Очеретько.