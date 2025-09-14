В матче пятого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер сыграл вничью с харьковским Металлистом 1925 в Житомире.

После финального свистка полузащитник «горняков» Артем Бондаренко поделился своим мнением о выступлении команды.

«Сложно сказать, нужно анализировать. Досадная потеря очков, которых нам может не хватить в конце чемпионата.

Мы знали, что нас ожидает сложный соперник с хорошим подбором футболистов, поэтому мы готовились к сложной игре. И да, нам сейчас нужно искать способы играть без Жоры Судакова, без Кевина. Но я думаю, что у нас есть квалифицированные футболисты, которые способны их заменить.

Мы хотели взять три очка, приблизиться к Динамо. Но ничего — еще весь чемпионат впереди.

Вопросы к работе арбитров? Наш главный вопрос был в том, что игрок соперника в момент гола мешал нашему вратарю видеть мяч», — заявил украинский исполнитель для УПЛ-ТВ.