Полузащитник Шахтера — о потере очков в игре с Металлистом 1925: «Весь чемпионат еще впереди»
Артем Бондаренко прокомментировал ничью против Металлиста 1925
19 минут назад
В матче пятого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер сыграл вничью с харьковским Металлистом 1925 в Житомире.
После финального свистка полузащитник «горняков» Артем Бондаренко поделился своим мнением о выступлении команды.
«Сложно сказать, нужно анализировать. Досадная потеря очков, которых нам может не хватить в конце чемпионата.
Мы знали, что нас ожидает сложный соперник с хорошим подбором футболистов, поэтому мы готовились к сложной игре. И да, нам сейчас нужно искать способы играть без Жоры Судакова, без Кевина. Но я думаю, что у нас есть квалифицированные футболисты, которые способны их заменить.
Мы хотели взять три очка, приблизиться к Динамо. Но ничего — еще весь чемпионат впереди.
Вопросы к работе арбитров? Наш главный вопрос был в том, что игрок соперника в момент гола мешал нашему вратарю видеть мяч», — заявил украинский исполнитель для УПЛ-ТВ.