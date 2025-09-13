Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович подвел итоги матча пятого тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Добрый вечер всем. Во-первых, мы довольны нашим результатом сегодня. Очень расстроены травмой Рамика Гаджиева, смешанные чувства у нас после этой игры. По моему мнению, все не так серьезно, как на первый взгляд.

По игре могу сказать, что мы довольны. Особенно вторым таймом, как мы агрессивно действовали, и полностью заслужили этот счет. У нас было много моментов. Я считаю, что у «Шахтера», кроме пенальти, особенно моментов не было сегодня.

Хотелось действовать агрессивно и смело, но, возможно, первых 20-30 минут этого не было. Где-то, возможно, волнение у нас было, но потом во втором тайме... Хотелось, чтобы так мы действовали и в первые минуты.

Я скажу, во-первых, был нелегкий матч для судей, потому что было много эмоций. Есть VAR, который смотрит пенальти, значит, был пенальти. Не хочется много говорить о судьях. Я считаю, что сегодня был футбол, и больше надо говорить о футболе, как моя команда играла сегодня.

Хотелось бы увидеть так, чтобы мы действовали с первой минуты, так как мы действовали во втором тайме... Смелее, агрессивнее и сразу. Это не устраивает и ребят. Я понимаю, что нужно время, так как строится новая команда. У нас пятый или шестой матч официальный. Постепенно мы добавляем в этом. Я считаю, что мы будем в этом и добавлять.

Забергджа? Да, он получил травму на разминке во втором матче со шведами. Возможно, около месяца его не будет. Очень жаль, что это произошло.

Спасибо за поддержку. Хотелось бы, чтобы мы вернулись в Харьков и играли при такой поддержке. Тогда и футбол был бы еще лучше. Но как есть, спасибо за эту поддержку нашим болельщикам.