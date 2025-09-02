Форвард Динамо Матвей Пономаренко в шутливой форме отреагировал на уход основного нападающего киевлян Владислава Ваната в Жирону.

Он отметил, что теперь у него нет оправданий и настало время проявлять себя на поле, забивая голы.

«Уход Ваната? Ну, отговорок теперь никаких не будет. Время забивать, все зависит от меня», – заявил Пономаренко для Взбірна.

В текущем сезоне Пономаренко провел шесть матчей во всех официальных турнирах, не сумев пока что отличиться результативными действиями. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2028 года, а стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.