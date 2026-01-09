Центрбек Динамо Денис Попов поделился эмоциями после продления контракта с бело-синими. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Чувствую доверие от руководства клуба и команды, ведь мне дали понять, что я нужен, что я еще могу принести пользу Динамо - поэтому ощущения позитивные. Долгих переговоров не было, мы пообщались с президентом, он предложил условия - и я их принял.

Были разные варианты, но ни один из них не был настолько достойным, как возможность остаться в Динамо. Во-первых, я здесь уже очень долго, думаю, сделал определенный вклад в победы команды. Поэтому был рад услышать от президента, что на меня рассчитывают, - рассказал Попов.