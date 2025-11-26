Трубін отреагировал на первую победу Бенфики в этом розыгрыше Лиги чемпионов
Украинец сыграл на ноль против Аякса
около 2 часов назад
Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги амстердамского поединка 5 тура Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Аякс со счетом 2:0.
«Я всегда стараюсь выкладываться полностью ради команды. Конечно, мы рады. Мы хотим продолжить борьбу в турнире, эти три очка очень важны для нас. Для нас нет другого результата, кроме победы. Иначе наши фанаты просто сойдут с ума. После плохих результатов мы хотели показать, что улучшаем игру.
Мы все еще в ЛЧ, осталось три матча, но каждый матч будет сложным, и давление будет возрастать. Мы должны быть сосредоточены и усердно работать в следующих матчах», – приводит слова Трубина Record.
Эта победа принесла португальскому клубу первые очки в нынешнем розыгрыше ЛЧ и позволила подняться на 29-е место в турнирной таблице. В этом сезоне Трубин уже успел провести 19 матчей за Бенфику, пропустил 13 мячей и оформил 11 сухих игр.
