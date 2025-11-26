Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги амстердамского поединка 5 тура Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла Аякс со счетом 2:0.

«Я всегда стараюсь выкладываться полностью ради команды. Конечно, мы рады. Мы хотим продолжить борьбу в турнире, эти три очка очень важны для нас. Для нас нет другого результата, кроме победы. Иначе наши фанаты просто сойдут с ума. После плохих результатов мы хотели показать, что улучшаем игру.

Мы все еще в ЛЧ, осталось три матча, но каждый матч будет сложным, и давление будет возрастать. Мы должны быть сосредоточены и усердно работать в следующих матчах», – приводит слова Трубина Record.