Бенфика в седьмом туре чемпионата Португалии сыграет с Жил Висенте. Начало встречи запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Перед матчем в Португалии отмечают, что главный тренер Бенфики Жозе Моуринью имеет особого игрока в своем составе, а именно полузащитника Георгия Судакова.

«У "Бенфіки" есть лишь один игрок, который действительно способен принимать мяч в глубоких и компактных защитных блоках: это именно игрок сборной Украины, подписанный из "Шахтера". Даже Лукебакьо, чей дебют вызвал такой же энтузиазм, как свежая вода в пустыне, является игроком, который создает преимущество на флангах. Это, конечно, помогает, добавляя вертикальности, которой также не хватает, но в таких контекстах критически важно уметь разрушать стратегию соперника изнутри», – говорится в материале A Bola.

Судаков провел за «орлов» четыре встречи, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Судаков во второй раз подряд стал лучшим игроком матча Бенфики.