Судаков забил, но Бенфика упустила победу в матче с Риу Аве. ВИДЕО
Команды обменялись голами в концовке встречи
около 1 часа назад
фото - Бенфика
Бенфика не смогла удержать преимущество в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Португалии, сыграв вничью 1:1 с Риу Аве.
На 86-й минуте Георгий Судаков, получив точный пас от Доди Лукебакио, пробил по центру ворот и вывел Бенфику вперед.
Однако уже на 90+1-й минуте Андре Луиз после индивидуального прохода обыграл нескольких соперников и точным ударом в левую девятку сравнял счет. Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин не смог отбить этот удар.
После этого матча Бенфика занимает в турнирной таблице чемпионата Португалии 3 место, Риу Аве - 16.
Португалия. Примейра Лига. 1-й тур (перенесенный матч)
Бенфика – Риу Аве 1:1 (Судаков 86 - Андре Луиз 90+1)