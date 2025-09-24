Бенфика не смогла удержать преимущество в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Португалии, сыграв вничью 1:1 с Риу Аве.

На 86-й минуте Георгий Судаков, получив точный пас от Доди Лукебакио, пробил по центру ворот и вывел Бенфику вперед.

Однако уже на 90+1-й минуте Андре Луиз после индивидуального прохода обыграл нескольких соперников и точным ударом в левую девятку сравнял счет. Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин не смог отбить этот удар.

После этого матча Бенфика занимает в турнирной таблице чемпионата Португалии 3 место, Риу Аве - 16.

Португалия. Примейра Лига. 1-й тур (перенесенный матч)



Бенфика – Риу Аве 1:1 (Судаков 86 - Андре Луиз 90+1)