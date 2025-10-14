Судаков провел индивидуальную тренировку в Бенфике перед матчем с Шавешем
Украинец постепенно восстанавливается после травмы
около 1 часа назад
Георгий Судаков/фото: Бенфика
Атакующий полузащитник Бенфики Георгий Судаков, который ранее покинул сборную Украины из-за травмы плеча, возобновил тренировки, сообщает Record.
По имеющимся данным, 23-летний игрок провел индивидуальное занятие, работая отдельно от основной команды. В аналогичном режиме тренировался Ману Силва.
Подопечные Жозе Моуринью продолжают подготовку к матчу 3-го раунда Кубка Португалии против Шавеша, который состоится в ближайшее время. При этом участие Судакова в матче все еще под вопросом.
Ранее сообщалось, что Судаков скорее всего пропустит игру с Шавешем.
