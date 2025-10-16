Лиссабонская Бенфика направила жалобу в Дисциплинарный комитет на действия полузащитника Порту Алана Варелы в матче 8-го тура чемпионата Португалии, сообщает O Jogo.

На 77-й минуте аргентинский хавбек жестко сбил сзади Георгия Судакова и получил только предупреждение. В Бенфике считают, что игрок Порту заслуживал более строгого наказания, так как не пытался сыграть в мяч и потенциально мог нанести серьезную травму украинцу. Лиссабонский клуб намерен добиваться дисквалификации Варелы.

Интересно, что этот шаг стал ответом на обращение к Порту, который ранее подал свою жалобу по поводу эпизода с участием Вангелиса Павлидиcа — партнера Судакова.

В нынешнем сезоне 23-летний Судаков провел семь матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Судаков провел индивидуальную тренировку в Бенфике перед матчем с Шавешем.