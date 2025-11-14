Сергей Разумовский

Сборная Украины прибыла в Польшу, где проведет матч заключительного тура европейской квалификации против Исландии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Фото: УАФ



Перед этим сине-желтые потерпели болезненное поражение в Париже со счетом 0:4. Все перипетии вокруг матча пятого тура, анализ и обзор игры – на странице события Франция – Украина на Xsport. Все самое главное – в одном месте.

Благодаря этой победе Франция набрала максимальные 13 очков и досрочно гарантировала себе первое место в группе D и путевку на ЧМ-2026. Исландия же, победив Азербайджан (2:0), сравнялась с Украиной по очкам, но обошла ее по разнице мячей. Теперь для выхода в плей-офф отбора украинцам в решающем туре необходимо побеждать Исландию.

Матч Украина – Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по Киеву.