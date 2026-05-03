Потеря очков в Турине. Ювентус сыграл вничью с аутсайдером Серии А
Туринцы не смогли победить Верону
около 1 часа назад
Ювентус на своем поле сыграл вничью с Вероной в матче 35-го тура Серии А.
Туринцы владели инициативой, однако пропустили первыми — в первом тайме отличился Киран Боуи. Хозяева отыгрались после перерыва благодаря голу Душана Влаховича, но одержать победу не смогли.
Серия А. 35-й тур
Голы: Влахович, 62 – Боуи, 34
После этого тура Ювентус с 65 очками остается на четвертом месте в таблице. Верона, которая ранее досрочно выбыла из чемпионата, занимает 19-ю позицию.
Довбик возвращается! Украинец может выйти на поле уже в ближайшее время.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05