«Позор! Игра Динамо сейчас просто никакая». Маркевич резко раскритиковал выступления киевлян
Авторитетный украинский тренер негативно оценил игру столичного клуба под руководством Костюка
около 2 часов назад
Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о нынешнем уровне игры киевского Динамо.
Что касается матча ЛНЗ – Динамо, если учитывать, что играли третья и четвертая команды чемпионата... Это не тот футбол, который хотелось бы видеть в этом матче. Тем более вывеска такая... Играет Динамо, но... Борьбы много, но футбола почти не было. Динамо середняк УПЛ без Пономаренко? Да, я согласен с этой мыслью. Сейчас все выглядит именно так.
Возможно, качество поля важно, но нужно смотреть на игру своих футболистов – игра Динамо сейчас просто никакая. С такой игрой идти в Лигу Европы... Нужно покупать футболистов, потому что эта команда снова будет мучиться с Кипром, с Люксембургом... Игорю Костюку нужно смотреть на эти моменты. Динамо нуждается в качественных футболистах, – заявил Маркевич в интервью Sport.ua.
Также Маркевич высказался о словах вингера Динамо Андрея Ярмоленко, который описал игру команды с ЛНЗ (0:0) одним словом: «позор». Также специалист оценил шансы игрока побить бомбардирский рекорд УПЛ.
Да это уже давно позор, что тут говорить. Одна вывеска осталась и всё. Нужно дать возможность Андрею играть во всех оставшихся играх. Турнирной мотивации у Динамо все равно нет. Я буду рад, если Ярмоленко побьет рекорд – он заслужил.
Напомним, скандальный форвард Динамо впервые в 2026 году вышел на поле.
