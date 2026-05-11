Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о нынешнем уровне игры киевского Динамо.

Что касается матча ЛНЗ – Динамо, если учитывать, что играли третья и четвертая команды чемпионата... Это не тот футбол, который хотелось бы видеть в этом матче. Тем более вывеска такая... Играет Динамо, но... Борьбы много, но футбола почти не было. Динамо середняк УПЛ без Пономаренко? Да, я согласен с этой мыслью. Сейчас все выглядит именно так.

Возможно, качество поля важно, но нужно смотреть на игру своих футболистов – игра Динамо сейчас просто никакая. С такой игрой идти в Лигу Европы... Нужно покупать футболистов, потому что эта команда снова будет мучиться с Кипром, с Люксембургом... Игорю Костюку нужно смотреть на эти моменты. Динамо нуждается в качественных футболистах, – заявил Маркевич в интервью Sport.ua.