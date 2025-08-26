Защитником Динамо Тарасом Михавком интересовался Марсель, а предложение Уотфорда в 3 – 4 миллиона евро по другому центрбеку киевлян Денису Попову не устроило руководство. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Марсель интересовался Михавком, но официального предложения не сделал. За Попова якобы 3-4 млн евро был готов предложить Уотфорд. Это не та сумма, которая удовлетворяет Динамо за игрока основного состава. То есть был интерес со стороны Уотфорда, но я не уверен, что клуб был готов делать официальное предложение, так как получил бы отказ.

Был интерес к Вивчаренко. Но опять же — не было официальных предложений. За Попова Трабзонспор или Бешикташ, уже не помню, давал больше денег, а сейчас он стоит меньше.