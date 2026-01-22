Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался после победы Карабаха над Айнтрахтом со счетом 3:2 в матче общего этапа Лиги чемпионов. Поединок обслуживала судейская бригада во главе с швейцарцем Сандро Шерером.

Глава государства опубликовал обращение в социальных сетях, в котором поздравил азербайджанский клуб с важным успехом и обратил внимание на работу арбитра.