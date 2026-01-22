Президент Азербайджана: «Судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются помешать Карабаху на пути к победе»
Алиев прокомментировал матч седьмого тура Лиги чемпионов против Айнтрахта
около 12 часов назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался после победы Карабаха над Айнтрахтом со счетом 3:2 в матче общего этапа Лиги чемпионов. Поединок обслуживала судейская бригада во главе с швейцарцем Сандро Шерером.
Глава государства опубликовал обращение в социальных сетях, в котором поздравил азербайджанский клуб с важным успехом и обратил внимание на работу арбитра.
От всей души поздравляю футбольный клуб Карабах с блестящей победой над Айнтрахтом на общем этапе Лиги чемпионов. Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются помешать Карабаху на пути к победе. Надеюсь, УЕФА объяснит, кем был назначен этот арбитр.
Справедливость и несокрушимый дух непобедимы. Да здравствует Карабах.
Поделиться