Президент Металлиста 1925 Богдан Бойко рассказал о масштабных изменениях в клубе перед стартом сезона УПЛ и обратил внимание на важную, незаметную работу, которая ведется внутри команды.

Кроме того, Бойко прокомментировал назначение Младена Бартуловича главным тренером Металлиста 1925 и дал оценку его действиям и результатам в текущем сезоне.

«У нас летом произошли кадровые изменения – пришел новый главный тренер Младен Бартулович, был заново сформирован тренерский штаб, появились новые игроки. Но в то же время важно подчеркнуть: это не просто эффект краткосрочных решений. В клубе уже более двух лет ведется систематическая работа, направленная на то, чтобы выстроить согласованную структуру в каждой составляющей деятельности ФК Металлист 1925. Мы уделяем внимание всем направлениям: спортивному, административному, медийному, аналитическому – ничего не оставляем без внимания. Именно такая последовательная, ежедневная работа формирует тот фундамент, который сейчас даёт результат. Еще при нашем первом общении с Младеном Бартуловичем мы увидели, что его подход совпадает с нашим видением развития клуба. Он четко понимает, как должна работать команда, обладает глубоким видением игры, не боится брать на себя ответственность и имеет системное мышление. Но не менее важны и его личные качества. С самого начала стало понятно, что он – именно тот человек, с которым нам комфортно работать: близок нам по ценностям, в отношении к людям, к футболу, к работе. Промежуточные результаты нового сезона лишь подтверждают правильность этого выбора», - сказал Бойко для клубной пресс-службы.

Ранее Бартулович прокомментировал ничью Металлиста 1925 с Динамо.