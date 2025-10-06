Защитник киевского Динамо Константин Вивчаренко прокомментировал ничью команды с Металлистом 1925 в восьмом туре УПЛ (1:1).

Вивчаренко подчеркнул, что в клубе остались недовольны итоговым результатом поединка и команда намерена улучшать свои показатели в следующих матчах.

Футболист также высказался о моменте с пропущенным голом.

«Конечно, недовольны результатом, четвертый матч подряд играем вничью. Все переживаем за результат, потому что для нас ничья – как поражение. Трудно принять такой результат, но это футбол, будем бороться дальше, впереди еще много игр.

Здесь нужно быстро перестраиваться и забывать те матчи, которые уже сыграны. Следующая игра – самая важная. Тогда проиграли, сейчас сыграли вничью, поэтому нет удовлетворения. Но ничего страшного, будем тренироваться, улучшать свою игру. Также спасибо болельщикам за поддержку.

Пропущенный гол? Будем анализировать этот эпизод. Тренерский штаб скажет нам, как нужно было действовать, и будем двигаться дальше», – цитирует Вивчаренко пресс-служба Динамо