Президент ПСЖ прокомментировал трансфер Забарного
-Руководитель французского клуба высоко оценил украинского защитника
26 минут назад
Нассер Аль-Хелаифи / фото - ПСЖ
Президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу перехода украинского защитника Ильи Забарного из Борнмута.
Мы рады продолжать укреплять нашу команду — теперь подписали контракт с Ильей Забарным. Илья — талантливый игрок международного уровня и высококлассный профессионал. Он внесет значительный вклад во все, что мы строим в Пари Сен-Жермен в долгосрочной перспективе, — отметил Аль-Хелаифи на официальном сайте клуба.
По информации СМИ, ПСЖ оформил трансфер за 63 миллиона евро, а Борнмут может получить дополнительные 3 миллиона в виде бонусов. Для сравнения, в январе 2023 года Борнмут заплатил киевскому Динамо 22,7 миллиона евро за игрока.