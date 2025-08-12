Английский клуб Борнмут официально подтвердил переход Ильи Забарного в Пари Сен-Жермен.

Мы можем подтвердить, что Илья Забарный официально стал игроком Пари Сен-Жермен. Весь коллектив AFC Bournemouth хочет выразить Илье благодарность за его преданность и вклад в клуб.

Забарный подписал пятилетний контракт с ПСЖ, сумма трансфера составила 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Илья стал первым украинцем в составе французского гранда. В Борнмуте он проявил себя как один из лучших центральных защитников английской Премьер-лиги, став в сезоне 2023/24 лучшим игроком клуба по версии болельщиков.

В Пари Сен-Жермен Забарный будет играть под номером 6.

Тем временем Борнмут уже начал поиск замены защитнику и ведет переговоры с Лиллем о приобретении Бафоде Дьяките.