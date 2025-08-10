Сергей Стаднюк

Во втором туре украинской Премьер-лиги Шахтер на выезде в драматичном матче сыграл вничью с Карпатами.

Матч на «несчастливом» для Арды Турана стадионе Украина начался активно: уже на 9-й минуте Невертон открыл счёт, но Карпаты быстро ответили точным ударом Невеса на 18-й минуте. Донецкие вновь вышли вперёд благодаря голу Кауана Элиаса в середине тайма.

После перерыва хозяева смогли забить снова усилиями Мирошниченко, однако после пятиминутного просмотра VAR из-за минимального офсайда взятие ворот было отменено – всё решили считанные сантиметры.

Напряжение росло, и ближе Бруниньо таки восстановил паритет, вновь подарив Карпатам надежду. Однако Шахтёр не собирался отпускать победу и уже через пять минут Алиссон в третий раз вывел «горняков» вперёд.

Но и это не заставило хозяев сдаться. Компенсированное время стало действительно сумасшедшим. Краснопир снова сравнял счет для «зелёно-белых». А после этого 18-летний Домчак совершил потрясающий сейв после удара прямо в угол со штрафного от Судакова.

Шахтер набрал четыре очка и упустил шансы догнать Динамо и Колос в турнирной таблице. Карпаты набрали первый пункт в зачёт.

УПЛ, второй тур

Карпаты – Шахтер 3:3

Голы: Невес, 18, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+1 – Невертон, 9, Кауан Элиас, 23, Алиссон, 82

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Танда (Бруниньо, 46), Дамиан, Альварес, Чачуа (Федор, 85), Шах (Пауло Витор, 74), Костенко (Карабин, 74), Игорь Невес (Краснопир, 56)

Шахтер: Ризник, Бондарь, Марлон (Глущенко, 62), Азаров, Грам (Матвиенко, 78), Конопля, Судаков, Бондаренко, Педриньо (Швед, 46), Невертон (Очеретько, 62), Элиас (Алиссон, 62)

Предупреждения: Краснопир, Мирошниченко – Азаров, Конопля

Обзор матча будет доступен на странице события Карпаты – Шахтер.