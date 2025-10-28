Президент киевского Локомотива Александр Егоров перед матчем 1/8 финала Кубка Украины рассказал о премиальных для команды за успех в турнире, а также ответил, что сделает в случае выхода в финал.

Премировали, да. Ребята – действительно молодцы. Они доказали, что эта стратегия начинает понемногу работать. Именно за это мы были им благодарны, потому что нас услышали, раскрылись и продолжают это делать. Низкий поклон команде и тренерскому штабу.

Аппетит приходит во время еды. Стало намного интереснее, уже есть этот азарт, драйв. Мы достаточно умеренно относились к Кубку Украины, играем здесь не впервые, но только сейчас громко заявили о себе. Именно этот результат является признаком того, что движемся в правильном направлении и вносим необходимые изменения. Возможно, эти изменения обижают кого-то, кто уже не в составе Локомотива. Кто обижается на своих страницах в Instagram. Мы на это не обращаем внимания. Клуб должен двигаться дальше.

Все зависит от результата. Пока игрок, тренер, администратор – кто угодно в механизме Локо – приносит результат, он является основной фигурой этих часов. Если кто-то начинает выпадать, то, конечно, тут не о чем говорить. Буду с вами откровенен: успех в Кубке Украины не был ожидаемым или запланированным. Команда действительно прорвалась на характере и воле к победе.

Если выйдем в финал? Что ж, я в таком случае набью себе татуировку с Локомотивом. На левой руке. У меня уже есть определенные татуировки, но более семи лет назад сказал себе «стоп». Была активная спортивная молодость, – заявил Егоров в интервью Футбол 24.