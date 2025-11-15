Сергей Разумовский

Ровенский Верес разгромил медиафутбольный Профан в выставочном матче во время международной паузы (5:1). В игре приняли участие вместе с футболистами президент ровенчан Иван Надеин, спортивный директор Юрий Габовда и бывший автор сериала о клубе Дмитрий Поворознюк.

Надеин отреагировал на свой дубль в этой игре. Слова президента ровенчан передает пресс-служба клуба.

Немного непривычно было. Но ничего, побегали, размялись. В стартовый состав я не попал, была установка, что начинаю с скамейки запасных. Вы же знаете, что мы стараемся как можно эффективнее заполнять паузы в чемпионате на матчи сборных. Ездили в Кишинёв на товарищеский матч, ранее у нас тоже были разные мероприятия. В частности, и с участием детей переселенцев, как вот сейчас. А насчёт спарринга с медиакомандой, так это было очень интересное предложение. Потому что один игрок этой команды имеет больше подписчиков, чем весь наш футбольный клуб, там миллионные просмотры. У них - огромная аудитория. Поэтому, нам это очень полезно. Мы здесь видим исключительно такой прагматичный интерес. Потому что футбол - это аудитория. Мы понимаем, что нам нужно расширять аудиторию, чтобы у нас также увеличивалось количество наших болельщиков. Иван Надеин

