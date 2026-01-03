Сергей Разумовский

Завершились матчи 17-го тура французской Лиги 1.

Лион на выезде обыграл Монако. Гости открыли счет на 38-й минуте благодаря Шульцу, но в конце тайма монегаски отыгрались – Кулибали забил в добавленное время. После перерыва Монако даже имел шанс выйти вперед, однако гол Керера отменили из-за офсайда, и почти сразу Лион снова повел – Шульц оформил дубль. На 70-й минуте Монако еще и остался в меньшинстве из-за удаления Мамаду Кулибали, а точку в матче поставил Абнер Винисиус – 1:3.

Поединок Ницца – Страсбур завершился ничьей 1:1: гости вышли вперед уже на 13-й минуте, когда Паничелли реализовал пенальти. После перерыва хозяева добавили и сравняли счет голом Ваї, но вырвать победу ни одной из команд не удалось. Украинский защитник Страсбура Эдуард Соболь снова не вышел на поле.

Лилль дома проиграл Ренну 0:2, причем ключевой момент случился очень рано – хозяева остались вдесятером после удаления Александру. Преимущество в реализации Ренн воплотил уже после перерыва: на 49-й минуте счет открыл Франковски, а Мерлен удвоил преимущество гостей, установив окончательные 0:2.

Лилль набрал 32 очка и догнал Марсель, но Олимпик имеет матч в запасе. Лион и Ренн (по 30) – пятый и шестой, Страсбур (24) – седьмой, Монако (23) – лишь девятый.

Лига 1, 17-й тур

Монако – Лион 1:3

Голы: Кулибали, 45+4 – Шульц, 38, 57, Абнер Винисиус, 79

Удаление: Мамаду Кулибали, 70

Ницца – Страсбур 1:1

Голы: Ваї, 54 – Паничелли, 13 (пен.)

Лилль – Ренн 0:2

Голы: Франковски, 49, Мерлен, 56

Удаление: Александру, 13 (Лилль)