Павел Василенко

Бавария потеряла один из столпов своей успешной эры последних лет. Кингсли Коман решил покинуть мюнхенцев после десяти лет игры и присоединиться к саудовскому клубу Аль-Наср.

По сообщениям СМИ, мюнхенский клуб получит за Комана 25 миллионов евро, окончательная сумма может вырасти с бонусами до 30 миллионов евро. В то же время, нагрузка на клуб по зарплатам будет уменьшена, 29-летний французский вингер имел годовую зарплату в 19 миллионов евро. В Саудовской Аравии он должен был получать от 20 до 25 миллионов в год.

«Мы хотели бы искренне поблагодарить Кингсли Комана за уникальное время, которое мы провели вместе. Его гол в финале Лиги чемпионов 2020 года закрепил его место в истории клуба. Коман и впредь будет частью Баварии, и мы желаем ему всего наилучшего в его новом испытании», – сказал спортивный директор Баварии Макс Эберль официальному сайту клуба.

Коман подписал трехлетний контракт с Аль-Насром. Команда из Про-лиги также сумела приобрести португальца Жоау Фелиша и испанца Иньиго Мартинеса в летнее трансферное окно.