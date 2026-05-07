УЕФА назвал имя лучшего игрока ответного матча полуфинала ЛЧ Бавария – ПСЖ
Им стал эквадорский защитник парижан
около 2 часов назад
Вільян Пачо / Фото - Yahoo
Лучшим игроком ответного матча полуфинала Лиги чемпионов Бавария – ПСЖ (1:1) признан центральный защитник парижан Вильян Пачо. Об этом сообщил официальный сайт UEFA.
24-летний эквадорец вышел в стартовом составе. Он провел полный матч на арене в Мюнхене.
Парижане вышли в финал турнира, где сыграют с Арсеналом. Они прошли Баварию – 5:4, 1:1.
Напомним, впервые в истории в финале Лиги чемпионов встретятся два испанских тренера.
