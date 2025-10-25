ПСЖ может подписать вратаря сборной Украины
Футболист интересен европейскому гранду
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
ПСЖ рассматривает возможность подписания вратаря Бенфики и сборной Украины Анатолия Трубина в случае, если россиянин Матвей Сафонов покинет команду. Об этом сообщает PSG Inside.
Отмечается, что в Париже считают, что наличие двух высококлассных голкиперов поможет бороться за самые высокие задачи.
Анатолий Трубин в этом сезоне сыграл 14 матчей за Бенфику (10 пропущенных голов, восемь клиншитов).
Напомним, что за ПСЖ играет Илья Забарный, который перешёл в парижский клуб этим летом.
Поделиться