Михаил Цирюк

6 ноября стал по-настоящему украинским днем в Лиге конференций. Шахтер легко разобрался с Брейдабликом (2:0), Динамо разгромило Зриньски (6:0), и яркий перфоманс наших игроков не остался незамеченным разнообразными экспертами, аналитиками и статистическими порталами.

В частности, в символическую сборную третьего тура ЛК по версии Sofascore попало сразу пятеро наших соотечественников, и это, понятно, беспрецедентное событие и рекорд. Предлагаем вспомнить, кто и за какие заслуги был отмечен аналитиками.

Денис Попов

Кандидатура Дениса Попова не вызывает особых вопросов. Сухой матч команды, отсутствие ошибок, да еще и победный гол, который начал беспощадный разгром боснийского Зриньски (6:0), сделали центрбека одним из главных героев поединка.

Попов выполнил два отбора мяча, одно перехват, заблокировал два удара, выиграл две из двух дуэлей в воздухе, имел 91% точности передач, и получил оценку 8,1 балла.

Виталий Буяльский

Лучшим игроком матча Динамо - Зриньски, по версии статистического портала, был признан именно автор четвертого гола киевлян. За 68 минут на поле Виталий Буяльский успел оформить 1+1, трижды пробить по воротам соперника, выполнить два ключевых паса, и дважды удачно уйти в дриблинг. Высочайшая оценка 9,0 - вполне заслуженная награда Буяльского за такой сильный и качественный поединок.

Владислав Кабаев

Последним из динамовских героев, отмеченных в символической сборной Sofascore, стал Владислав Кабаев. Вингер провел на поле 80 минут и за это время успел нанести один удар по воротам, но эта попытка из-за пределов штрафной оказалась результативной.

Кроме гола, Кабаев добавил к своему активу еще и ассист на Буяльского. Также Владислав имел 81% точности передач, одну успешную попытку дриблинга, а аналитики портала оценили его усилия баллом 8,4.

Артем Бондаренко

Своё место в символической команде получил и представитель Шахтера - Артем Бондаренко. Именно его гол стал решающим во встрече с Брейдабликом (2:0), так что этот поединок украинский полузащитник точно может занести себе в актив.

Бондаренко нанес два удара в створ, один из которых стал результативным, отдал два ключевых паса, создал один момент для партнеров, продемонстрировал просто невероятный показатель точности передач (96%), выполнил две успешные попытки дриблинга и получил оценку 8,5 - наивысшую среди всех участников матча.

Александр Романчук

А наиболее неожиданнымдля нас представителем Украины в этой символической сборной стал игрок не Динамо или Шахтера, а румынского Университати. Речь идет об Александре Романчук, который стал автором единственного и победного гола своей команды в ворота венского Рапида.

Кроме забитого мяча, Романчук выполнил три отбора, четыре перехвата, выиграл по три единоборства на земле и в воздухе и получил от Sofascore оценку 8,6, которая позволила ему стать лучшим игроком матча.

В материале использованы фото Getty images.