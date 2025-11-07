В четверг, 6 ноября, в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций киевское Динамо со счетом 6:0 победило боснийский Зриньски. Поединок был номинально домашним для украинской команды, но из-за войны проходил в Люблине (Польша).

После матча главный тренер Зриньски Игор Штимац прокомментировал причины поражения, его слова передает сайт dynamo.kiev.ua:

Я должен взять на себя ответственность за это. Вероятно, я просчитался. Я выпустил много молодых игроков, потому что у нас убийственный игровой ритм, а уже в воскресенье нас ждет очень сложный матч в чемпионате. Мы хотим выстоять на всех фронтах, поэтому приходится принимать решения по ротации состава.

Результат разгромный, неприятный, но мы должны быть сильными и немедленно поднять головы, оставив в прошлом ту печаль, которая сейчас нас всех поглощает. Потому что, повторюсь, уже через несколько дней у нас очень важный матч в чемпионате, — сказал Штимац.