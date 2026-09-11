Денис Седашов

Капитан Барселоны Рафинья признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба испанского чемпионата.

В прошлом месяце бразильский форвард принял участие в трех матчах Ла Лиги, отметившись пятью голами и одной результативной передачей. Нападающий оформил дубли в матчах против Эльче (5:0) и Райо Вальекано (5:2), а также забил в ворота Атлетика из Бильбао (2:0).

Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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