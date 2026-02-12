Одесский Черноморец 10 февраля определился с кадровыми изменениями в составе команды.

По информации ТаТоТаке, клуб достиг предварительной договоренности о прекращении сотрудничества с 36-летним центральным защитником Ярославом Ракицким. В ближайшее время стороны должны завершить все формальности.

В то же время моряки согласовали с Полесьем принципиальные условия аренды правого защитника Дениса Гришкевича до завершения текущего сезона. Оформление соответствующих документов ожидается в ближайшее время.

В сезоне 2025/26 одесский клуб выступает в Первой лиге и борется за возвращение в элитный дивизион. Сейчас в активе Черноморца 38 очков, он идет третьим в турнирной таблице.