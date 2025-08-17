Флік, несмотря на победный старт Барселоны, нашел повод для критики чемпиона Испании
Каталонцы взяли очки
около 2 часов назад
Ганс-Дітер Флік / Фото - ФК Барселона
Главный тренер Барселоны Ганс-Дитер Флик подвел итоги матча 1 тура Ла Лиги против Мальорки (2:0). Его слова приводит Marca.
Мы набрали три важных очка, но игра мне не понравилась. Мне не нравится, когда игроки расслабляются. Нужно действовать быстрее, кое-что нужно улучшить. Мы должны играть до тех пор, пока судья не остановит игру. Надо сохранять концентрацию и играть до конца. Такая цель, - сказал тренер Барсы.
Обзор матча будет доступен на странице события Мальорка - Барселона.
