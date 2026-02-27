В пятницу, 27 февраля 2026 года, в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/2026. Начало церемонии — в 15:00 по киевскому времени (14:00 по центральноевропейскому).

Процедура пройдет в Доме европейского футбола. Во время мероприятия будет определена полная сетка турнира до самого финала.

Участники жеребьёвки

К 1/8 финала присоединятся восемь победителей стыкового раунда, которые дополнят восемь лучших команд этапа лиги. Представители топ-8 этапа лиги получили статус сеяных.

Сеяные команды (топ-8 этапа лиги)

Страсбург (Франция)

Ракув (Польша)

АЕК Афины (Греция)

Спарта Прага (Чехия)

Райо Вальекано (Испания)

Шахтер Донецк (Украина)

Майнц (Германия)

АЕК Ларнака (Кипр)

Несеяные команды (победители стыкового раунда)

Кристал Пэлас (Англия)

Лех Познань (Польша)

Самсунспор (Турция)

Целе (Словения)

АЗ Алкмар (Нидерланды)

Фиорентина (Италия)

Риека (Хорватия)

Сигма Оломоуц (Чехия)

Таким образом, донецкий Шахтер может встретиться в 1/8 финала с польским Лехом или с турецким Самсунспором.

Дальнейшие четвертьфинальные и полуфинальные пары уже определены структурой сетки согласно с предыдущими жеребьёвками.

Команды из одной страны могут встретиться между собой на любой стадии плей-офф, а также могут снова сыграть против соперников, с которыми уже пересекались на этапе лиги.

Даты решающих матчей

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 27 мая 2026 года, Лейпциг



Трансляция жеребьёвки будет доступна на официальном сайте UEFA.com, а также на канале Мегого Футбол Первый. Начало в 15:00 по киевскому времени.