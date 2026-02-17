Медальный зачёт Олимпиады-2026: Норвегия – на вершине, Австрия – в топ-5, Украина – без наград
Десятку лучших команд замыкает Япония
около 2 часов назад
Представляем медальный зачет зимней Олимпиады-2026 по состоянию на 16 февраля.
Норвегия занимает лидирующую позицию. Сборная Италии идет второй, но уже обновила свои рекорды как по количеству золотых наград, так и по количеству наград в целом.
Украина продолжает оставаться без медалей. Австрия поднялась в топ-5.
Медальный зачет XXV зимних Олимпийских игр. Милан, Италия
1. Норвегия – 28 медалей (12 золотых + 7 серебряных + 9 бронзовых)
2. Италия – 23 (8 + 4 + 11)
3. США – 19 (6 + 8 + 5)
4. Нидерланды – 12 (6 + 5 + 1)
5. Австрия – 15 (5 + 3 + 3)
6. Швеция – 11 (5 + 5 + 1)
7. Швейцария – 10 (5 + 2 + 3)
8. Германия – 17 (4 + 7 + 6)
9. Франция – 15 (4 + 7 + 4)
10. Япония – 18 (4 + 5 + 9)
