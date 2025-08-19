Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 19 августа
Сегодня состоятся первые матчи раунда плей-офф квалификации
17 минут назад
Лига Чемпионов УЕФА
Сегодня, 19 августа, стартуют первые поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. В программе игрового дня три матча.
Расписание матчей Лиги чемпионов 19 августа (время начала — киевское):
22:00 Рейнджерс – Брюгге
22:00 Црвена Звезда – Пафос
22:00 Ференцварош – Карабах
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ. В финале прошлого сезона команда разгромила итальянский Интер со счетом 5:0. Парижане также завоевали Суперкубок УЕФА, обыграв в финале английский Тоттенхэм.
