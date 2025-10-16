Два «Класичних» за пять дней! Определена дата матча Динамо – Шахтёр
После этого команды еще сыграют между собой в УПЛ
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила календарь матчей 1/8 финала сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
В текущем розыгрыше участвовали или участвуют 68 команд, среди них 21 любительская. До стадии 1/8 финала вышли коллективы, победившие на этапе 1/16 финала. Центральный матч следующей стадии между Динамо и Шахтером состоится 29 октября.
🗓 Кубок Украины, 1/8 финала
28.10.2025
Чернигов – Лесное (Киев) 12:00
Буковина (Черновцы) – Нива (Тернополь) 14:30
29.10.2025
Виктория (Сумы) – Ингулец (Петрово) 12:00
ЛНЗ (Черкассы) – Рух (Львов) 14:30
Динамо (Киев) – Шахтер (Донецк) 18:00
30.10.2025
Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь) 12:00
Металлист 1925 (Харьков) – Агробизнес (Волочиск) 17:00
31.10.2025
Локомотив (Киев) – Нива (Винница)
Победитель в каждой паре определяется в одном матче. В случае ничейного результата в основное время сразу назначается серия пенальти.
Напомним, ранее была определена дата матча между Шахтером и Динамо в УПЛ.
