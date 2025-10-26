Сергей Стаднюк

В десятом туре испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле одолел Барселону.

Хозяева вышли вперед на 22-й минуте благодаря голу Мбаппе, но ближе к концу тайма Фермин Лопес восстановил паритет. Еще до перерыва Беллингем снова вывел мадридцев вперед, забив «в раздевалку».

Интересно, что в течение матча арбитры отменили три гола Реала – дважды Мбаппе и один раз Беллингема. После перерыва Реал мог снять все вопросы относительно победителя, но на 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. Несмотря на это, мадридцы удержали преимущество и довели дело до победы. В самом конце Педри получил вторую желтую и покинул поле.

Голкипер Реала Андрей Лунин не принял участия в игре. Украинец провел все более ста минут на скамейке запасных. Запомнился только провокациями в адрес соперника на последних минутах, получив желтую.

Реал набрал 27 очков в турнирной таблице и оторвался от Барселоны на расстояние в пять баллов. Теперь вопрос о чемпионстве полностью в ногах «сливочных».

Ла Лига, десятый тур

Реал Мадрид – Барселона 2:1

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Фермин Лопес, 38

Реал: Куртуа, Вальверде (Карвахаль, 72), Милитао, Хейсен, Каррерас, Чуамени, Гюлер (Браим Диас, 66), Беллингем (Гонсало Гарсия, 90), Камавинга, Винисиус (Родриго, 72), Мбаппе (Себальос, 90)

Барселона: Щенсны, Кунде, Гарсия (Араухо, 74), Кубарси (Барджи, 84), Бальде (Мартин, 90+7), Педри, Фермин, де Йонг, Ямаль, Рэшфорд, Торрес (Касадо, 74)

Предупреждения: Вальверде, 23, Хейсен, 57 – Педри, 42, Фермин, 90+9

Удаление: Педри, 90+9